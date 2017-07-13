مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم شرق مركز صحي وادي ستارة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب خمس آخرون في حادث تصادم شرق مركز صحي وادي ستارة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة مساء اليوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم شرق مركز صحي وادي ستارة، وقد هرعت ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث لتجد ٥ حالات جميع إصاباتهم متوسطة وحالة وفاة.

وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع، تم نقل الحالات إلى مستشفى الحمنة العام.

وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.