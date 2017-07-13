رئيس الخطوط القطرية يعترف بالخسائر التي تكبدتها شركته - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

اعترف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر،بأن شركته قد تكبدت خسائر كبيرة نتيجة لقرار المقاطعة الذي اتخذته المملكة ومصر و الامارات و البحرين.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الشركة في الدوحة لإظهار دعمها لـ تميم بن حمد .

وقال الباكر أنه كان من المستحيل تلافي الخسائر التي لحقت بالخطوط القطرية بسبب قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربعة.

وأضاف : كان من المحتم أن يؤثر على الأرباح؛ لأننا أصبحنا الآن نتكبد تكاليف أكبر لإطلاق رحلاتنا داخل وخارج البلاد.

وكانت الخطوط القطرية قد أصدرت تقرير رسمي، الشهر الماضي، بالأرباح التي حققتها، عقب انتهاء السنة المالية في مارس 2017، والتي بلغت 540 مليون دولار، وقالت الشركة حينها إنها حققت زيادة بنسبة 22% خلال سنة واحدة.