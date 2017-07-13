أمريكا: إقناع أطراف أزمة قطر بالحوار المباشر الخطوة التالية تجاه الحل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إقناع أطراف أزمة قطر بالحوار المباشر، هو الخطوة التالية تجاه الحل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد غادر الخليج اليوم الخميس، بعد جولة أجراها لتخفيف الخلاف الإقليمي.

ولم يعلق وزير الخارجية الأمريكي على ما إذا كانت الجولة أحرزت أي تقدم في حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر، حيث رفض تلقي الأسئلة بعد اجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث خلاف بين الدوحة وأربع دول عربية قطعت علاقاتها معها يوم الخامس من يونيو، بسبب دعمها للأرهاب وتحالفها مع إيران.