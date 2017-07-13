⁠⁠⁠⁠⁠الهلال يتصدر فرق دوري جميل حصولا على ركلات ترجيح - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال يتصدر فرق دوري جميل حصولا على ركلات ترجيح
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المركز الاول بين الفرق المشاركة في دوري جميل للمحترفين في الحصول على ركلات ترجيح في الموسم المنصرم الذي شهد احتساب 82 ركلة، تم تسجيل منها 59 ضربة.
وجاء الهلال في صدارة ترتيب الفرق باحتساب 10 ضربات له، ثم النصر بالمرتبة الثانية بـ8 ضربات، فالأهلي، والباطن، والتعاون، والوحدة، ولكل منها 7 ضربات.
فيما جاء فرق الاتحاد، والاتفاق، والفيصلي، في المركز الأخير بترتيب قائمة الفرق المحتسب لها ركلات جزاء برصيد 3 ضربات لكل منها.
وكان الهلال أكثر الفرق تسجيلًا لضربات الجزاء، بعد أن سجل 7 ركلات، فيما كان الأهلي ثانيًا بتسجيل 6 أهداف، ثم الرائد بتسجيل 5 ضربات.
وجاء فريقا التعاون، والنصر، في الأكثر إهدارًا لضربات الجزاء بـ4 ركلات، بينما لم يهدر الاتحاد والرائد أي ضربة.
وسجَّل فريق الخليج الهابط لدوري الدرجة الأولى، المركز الأول على قائمة الفرق الأكثر احتسابًا لضربات جزاء ضدها باحتساب 10 ركلات، تلاه كل من اتحاد جدة، والتعاون، والفتح، باحتساب 8 ضربات عليه.
وكانت أسرع ضربة جزاء احتسبت بعد مرور 6 دقائق فقط من صافرة البداية، في مباراتي الاتحاد والفتح لصالح الأخير، والثانية كانت لصالح النصر أمام القادسية.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 10 ساعات
والله اشتقنا يالازرق للاستمتاع والمنافسه وبالمره لحركات وليد الفراج *
دفع رباعي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 10 ساعات
اولا .. هي ضربات جزاء وليست ضربات ترجيح …………
ثانيا ..كل ضربات الجزاء التي احتسبت للهلال الملكي بواسطة حكام اجانب
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 6 ساعات
لو ما احتسبوا له ضربات جزاء ما كان عنده ولا بطولة ولكن هذا فريق الدلال نسقوا حكام لعيون الدلال و ازيدك من الشعر بيت لاعبي الدلال هم اقل اللاعبين حصولاَ على البطاقات الملونه و يا سواد ليله الحكم اللي يعطيهم بطاقات حمراء
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا دليل ان الهلال مظلوم من الحكم المحلي فضيحه للفرق الاخرى من اليوم وصاعدا لايفكر الهلال بالحكم المحلي اذا يبي بطولات الهلال يلعب باقل مستوى بالحكم الاجنبي وراح ياخذ البطولات