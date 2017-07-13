أمريكا تدعم مصر للحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة، أن الولايات المتحدة تدعم موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثانية، بقيمة 1.25 مليار دولار من الشريحة الأولى، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.

وأشارت السفارة عبر تغريدة على موقع ” تويتر ” ، اليوم الخميس، إلى أن ” الشركات الأمريكية تقوم بضخ الاسثثمارات لتوفير وظائف وزيادة الصادرات المصرية ” .

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، منح مصر الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، من الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار من الصندوق، في 11 نوفمبر 2016، بعد أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه (3 نوفمبر).