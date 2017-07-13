شبح الإفلاس يطارد قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تؤكد أحدث البيانات أن القيمة الإجمالية لديون قطر، ارتفعت إلى حد غير مسبوق منذ اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرارًا بمقاطعتها الاقتصادية بسبب دعمها للإرهاب.

وقالت التقارير إن تلك الديون لم تكن تتجاوز 12 مليار ريال قطري في العام 2007؛ لكنها أصبحت بنهاية الشهر الماضي، 208 مليارات، ما يجعل شبح الإفلاس قريبا منها.

أوضحت التقارير وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الدولية أن ديون الحكومة القطرية وحدها تبلغ 43 مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي الدين العام الذي تراكم على الشركات العامة والشركات المساهمة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والصندوق السيادي القطري أكثر من 165 مليار دولار.