شبح الإفلاس يطارد قطر - صحيفة صدى الالكترونية

شبح الإفلاس يطارد قطر
تؤكد أحدث البيانات أن القيمة الإجمالية لديون قطر، ارتفعت إلى حد غير مسبوق منذ اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرارًا بمقاطعتها الاقتصادية بسبب دعمها للإرهاب.
وقالت التقارير إن تلك الديون لم تكن تتجاوز 12 مليار ريال قطري في العام 2007؛ لكنها أصبحت بنهاية الشهر الماضي، 208 مليارات، ما يجعل شبح الإفلاس قريبا منها.
أوضحت التقارير وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الدولية أن ديون الحكومة القطرية وحدها تبلغ 43 مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي الدين العام الذي تراكم على الشركات العامة والشركات المساهمة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والصندوق السيادي القطري أكثر من 165 مليار دولار.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة
خل الجزيره تنفعهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة
وقرضاوي بيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 11 ساعة
هذا ماجنوه على انفسهم ولم يجنِ عليهم احد ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 11 ساعة
تيلرسون اليوم حتى فنجال قهوة ماحصل
فبيت تميم
راح يبي يناقش الوضع
بس تأخر عليه تميم كان ف حراج الخردة
يبيع اثاث البيت
عود حط له٢٠٠دولار تحت المخدة ورجع ركب طيارتة وسافر🤗🤗🤗
مريم[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 11 ساعة
يستاهلون ما يجيهم
لكن لازم من اثارة الفتن بها وإشغالها بالداخل لكي تهتم في شؤونها الداخليه وتترك التدخل في شوون الدول الاخرى
البكري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
يعني بتنزل رواتبهم الاعلى في العالم او بيدفعونهم قيمة الكهرباء والماء المجانية اوبيحرمونهم من المنح والاراضي او او او قطر اغنى دولة في العالم
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 9 ساعات
ماذا ينتظر الشعب القطري
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 9 ساعات
ياأخوان قبل شوي كنت اكلم احدى قريباتي فقطر
تعلمني عن المعيشه عندهم هذا قبل الحصار
أجل شلون بعد الحصار
والله العظيم اني حمدت الله
والله ماتلقون مثل المملكة لو تطيرون فالفضاء
تعلمني حتى القنوات فالتلفزيون
تشترك فيها بدراهم
وحن ركب الصحن📡وعيش حياتك
حتى المويه تقول من بعد١٢فاليل
تنقطع لأسباب مدري وشو
وأشياء كثيرة
لكن قولوا الحمد لله.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 8 ساعات
ياخوي سعد حِنا في بلد مامثلها بلد .
فوق هام السحب يا أحلى بلد .
عسى ربي يحفظها من شر كل حاسد إذا حسد .
الواقع[ عدد التعليقات: 4716 ] نشر منذ 8 ساعات
يا تميم اذا تبي سلف ماراح نقصر معك بس ترهن العذبة ابو سكسوكة حذوة الحصان
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 8 ساعات
ميتين مليار بثلاث اسابيع
يارااااجل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15464 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يصلح الحال