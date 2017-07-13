 عمدة لندن يراوغ في حظر " حزب الله " - صحيفة صدى الالكترونية

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عمدة لندن يراوغ في حظر ” حزب الله “

عمدة لندن يراوغ في حظر ” حزب الله “
لندن(صدى):

قال المتحدث باسم مكتب عمدة لندن قال إن صديق خان لم يطالب بالحظر الكامل لحزب الله، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى موافقته على إبلاغ وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، بطرح هذا الأمر في جلسة لمجلس لندن المحلي الأسبوع الماضي.

وقال أندرو بوف، العضو في مجلس لندن ” العمدة كان صريحا في إجابته قبل أيام بأنه سيخاطب وزيرة الداخلية لحثها على حظر حزب الله بشكل تام ” .

وتابع ” إذا كان يتنصل من هذا الالتزام فإنها ستكون المرة الثالثة التي يغير فيها رأيه بشأن هذه القضية في خلال أسبوع ” ملمحًا إلى أن مراوغته هي محاولة لإرضاء الجميع.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة

كلاب مايبون يدينونهم لانهم ربعهم

[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 10 ساعات

على قولة المثل : الكلب مايعض أذن اخوه ,, يكرم من يقرا ,,

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