بالصور.. مصرع 4 شباب غرقا في شاطئ جازان الشمالي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

غرق 4 شبان خلال سباحتهم بشاطئ مدينة جازان الشمالي، فيما تم انقاذ 3 أخرين منهما شابان جرى نقلهما للمستشفى.

قال الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي إن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 6:18 دقيقة من مساء اليوم بلاغا عن حادث غرق على شاطئ البحر بجيزان غرب جامعة جازان.

وأوضح الصرخي أنه على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف القائد الميداني موسى أبوحذاف، ولدى وصول الفرق وبعد قيام الجهات المعنية بدورها من حرس الحدود والدفاع المدني بإخراج الغرقى تبين وجود 4 أشخاص ولديهم توقف قلب وتنفس قام المسعفون بعمل الانعاش القلبي والرئوي لهم حتى وصولهم إلى مستشفى الحياة الوطني بينما كانت هناك ثلاث حالات منها حالتين وضعها الصحي مستقر نقلتها الفرق الإسعافية إلى المستشفى والحالة الثالثة رفضت النقل إلى المستشفى.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أعمارهم من تعرضوا لحادث الغرق تتراوح ما بين الخامسة عشرة والعشرين، وأهاب الصرخي على المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب أو السباحة في الأماكن العميقة حتى لا يتعرضوا للخطر نتيجة السباحة في الأماكن الممنوعة وغير المخصصة للسباحة.

