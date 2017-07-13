مجلس الوزراء المصري: التصعيد العسكري ضد قطر قائم - صحيفة صدى الالكترونية

مجلس الوزراء المصري: التصعيد العسكري ضد قطر قائم
كشف تقرير صادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ردًا على سؤال ما هى إجراءات تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر للحفاظ على الأمن القومى العربى؟ وهل تواجه الدول الأربع قطر بالإجراءات الاقتصادية أم العسكرية ؟.
وقال التقرير إن التنسيق قائم وتم اتخاذ إجراءات بالفعل، حيث تم عقد اجتماع فى القاهرة بدعوى من وزير الخارجية المصري ومن المقرر أن يكون الاجتماع القادم فى المنامة، كما اجتمع رؤساء أجهزة مخابرات – مصر والسعودية والامارات والبحرين- يوم الثلاثاء بالقاهرة، وأصدروا بيانا مشتركا يوم الأربعاء بعد استلام الرد القطرى من أمير الكويت. وأضاف أنه جاء فى البيان أن الدول الأربع ستتخذ الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذى تراه، وفى الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وامنها واستقرارها، كما تم إعلان أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية ضد فى الوقت المناسب.
وأوضح التقرير أن هناك ثلاث إجراءات ممكنة فى ضوء رفض المطالب من الدوحة، والذى لم يكن مفاجأة لاحد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات، ستكون فى ثلاث سيناريوهات، الأول التحرك نحو مجلس الأمن لإدانة قطر، وثانيا فرض عقوبات جديدة، وإمكانية تجميد عضويتها فى مجلس التعاون الخليجى، أما السيناريو الثالث وهو التصعيد العسكري.
وأشار أن فى إطار الموقف الحالى سيتم التركيز على الاجراءات الاقتصادية والسياسية مع إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق فى وقائع محددة، مع استبعاد اتخاذ قرارات عسكرية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة
لا يابيه مش عايزين مشاكل بس مقاطعه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة
اذا تبي تميم روح اخذه من بيته
abdul[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 10 ساعات
من اول قلناها ونعيدها. مشكلة الخليج افتعلها وخلقها نظام السيسي واعلامه. ومع الاسف دول الخليج الثلاثة خُدِعت وانجرت وراء السيسي وسامح شكري.
الحل ؟ يكمن في ابعاد مصر نهائيا من الازمة وترك ابناء الخليج الواحد يحلون مشكلتهم داخليا. وكلما قصر زمن قلع مصر من الرباعية الحصارية كلما اصبح حل المشكلة باقصر زمن واقل خسارة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 10 ساعات
الا الإجراءات العسكريه ،،،
,, حكومتنا اعزها الله ، ماترضاها ولا حنا نرضاها ، مهما حصل من عقوبات الا الحل العسكري مانرضاه ابد ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 10 ساعات
ولو تقوموا انتم ياالمصريين ضد قطر عسكرياً ،، فنحن ضدكم ،،،
,, مانرضى على اخواننا ان يعتدي عليهم احد ,, بيننا وايتهم خلاف ، اينعم ، لكن نحل الخلاف بدون الحل العسكري .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 9 ساعات
صَح إلسانك يا ابو محمد .
أنا وأخوي على إبن عمي .
وأنا و إبن عمي على الغريب .
وخليجنا واحد عسى ربي يجمعنا ولا يفرقنا .
.
قولوآمين يارب العالمين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم آمين ,,
,, صح بدنك اخوي راعي الددسن ,,
,, هذا هو الواجب ، كرامتنا ماتسمح بأن يُسال دم إخواننا وأبناء عمومتنا ونسكت . كلام واحد .
زائر[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 9 ساعات
ابعد انفك يالمصري من بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ولن تصل لهذه الدرجة ان شاء الله مهما حدث بيننا من خلاف ، وخلك يالمصري في مشاكل بلدك وانتبه تفكر لحظة في مغامرة الاعتداء على دولة خليجية فوالله انك ستجد دول الخليج مجتمعة في وجهك هذا غير انك ستجر كارثة دولية عليك وعلى بلدك المتهالك .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 9 ساعات
الأخوان الأشقاء وركزوا على كلمة أشقاء
مهما حصل بينهم
مصيرهم يتصالحون
طال الوقت ام قصر
اعجبني موقف
سامح شكري يقول لابد من اخراج قطر من دول مجلس التعاون
وكان رد وزير الخارجية البحريني
سريع وحازم
قال
تجميد عضوية قطر يأتي من دول مجلس التعاون نفسها
يعني اركد يابسيوني واحنا حنتصرف🤗🤗
وأنا من هذا المنبر ابوضح لكم
أن أغلبية الشعب القطري غير راضين عن تصريحات تميم
وهم مننا وفينا شئنا أم أبينا
معلينا من تميم وحمد وموزه
هذيلن سينالون جزائهم طال الوقت ام قصر
لكن سكتوا المصري
وكل شي بيزين.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 9 ساعات
صدقت ياخوي زائر .
ولن تصل لهذه الدرجة ان شاء الله مهما حدث بيننا من خلاف .
طال الزمان لو قصر حِنا أهل مع شعب قطر .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 9 ساعات
وانا قلت شعب قطر أعني المواطنين بسسس والباقي يكرم عنهم الخَسسس .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 8 ساعات
بئئئئئولك إيه يباشه
أرسل كلمة حلم أو دريم
على الأرقام الظاهرة على الشاشة
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
براغى[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 7 ساعات
الخبر عنوانه غبى وخادع والتعليقات اغبى ..البيان المصرى يلخص نتاءج الاجتماع الرباعى ولا يخص مصر وحدها ويصف الاجراءات الممكنة بالترتيب..مازال الاغبياء يعتبرون تميم العميل شقيقا بالرغم من البلاوى التى اثبتتها عليها مخابرات الدول الاربعة والتى ليست بالسذاجة لتجعلها تقع ضحية الوقيعة والفتنة..المتعاطفون والمنتمون لايران والاخوان كل املهم الوقيعة بين مصر والسعودية لان التفاهم والتقرب بينهما كابوس يؤرقهم..
بناصر99[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 4 ساعات
نعم خيار عسكري لكل من تسول نفسه بمساس ارض الحرمين
نعم خيار عسكري لمن اراد قتل الملك عبدالله . رحمة الله عليه
نعم خيار عسكري لمن يزرع بيننا الفتنة وهو خائنأ بيننا
نعم خيار عسكري ليس على بني عمومتنا لا ,,,, لأنكم انتم اهلنا وفوق رئوسكم افعى عمياء تلدغ حضنها
نعم خيار عسكري بإشارة من سيدي سلمان بن عبدالعزيز ال سعود . اذا ابوك ماعرف يربيك ياقليل الخاتمه وطردته , بن سعود يعرف يربيك . اعرف حجمك ولا تطاول على عمامك وأمش في حماهم ياولد بنانا
فنحن شعب يعرفه المغرب قبل المشرق وراح ندق خشمك يا تميم شأت ام ابيت نحن القوى العضمى في هاذي المنطقهة وليس من تتبركون بحليب خمينها . يابذرة شجرة الموز .
ابوعلي٩٩٠[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 3 ساعات
حكومة قطر مافيهم خير ولا صلاح سيستمرون في المؤمرات ضد السعوديه خصوصا
علاج الامر تدخل عسكري خاطف بضرب يكن تميم زابوه وامه بالطاىرات بالتنسيق مع الجيش القطري
مغرد[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتقد لو صار عسكريا لتكون المنطقه وبالاخص دول الخليج فى خطر خطير جدا المقا طعه هى الحل لو صار عسكرى بتدخل تركيا وايران وامريكا تكون متفرج وفرصه لا ايران وتركيا ثمينه الله يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وكلنا فدائا لدولتنا وبالبت قطر تستجيب لمطالب الدول القا طعه لها حتى لا تترك فرصه لا عدا الخليج ان تتدخل