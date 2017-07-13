العرض الـ 13 لعروض الألعاب النارية يضيء سماء رغدان الباحة غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ينطلق مساء غد الجمعة عند العاشرة مساءً العرض الثالث للألعاب النارية بمنتزه رغدان ، حيث حددت إدارة التطوير السياحي بالإمارة الموعد نفسه من كل أسبوع لهذه الأجواء الاحتفالية حتى نهاية المهرجان.

وأوضح مدير عامّ التطوير السياحي بإمارة المنطقة “ محمد لافي ” ، أن أول العروض تأتي بتوجيهات من أمير المنطقة الباحة، الأمير الدكتور “ حسام ” وبمتابعة من وكيل إمارة المنطقة، داعين المصطافين إلى مشاهدة تلك العروض والاستمتاع بأجواء وطبيعة الباحة الخلابة، ويتوقع أن يشهد منتزه رغدان توافد أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين وأهالي المنطقة لمشاهدة عرض الألعاب النارية .