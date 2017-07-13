جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تنظم برنامج الدورة الصيفية للنساء - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يعتزم القسم النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة إقامة برنامج الدورة القرآنية المكثفة خلال فترة الصيف لهذا العام والتي تشتمل على العديد من البرامج منها (برنامج الحفظ لكبارات السن – وبرنامج تصحيح التلاوة – وبرنامج مراجعة الحفظ –وبرنامج القاعدة النورانية –وبرامج لأطفال).

ومن جانبه أوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني أن هذه الدورة هي أحد البرامج التي تقدمها الجمعية للعناية بحافظات كتاب الله عز وجل والراغبات في المراجعة والتلاوة والتجويد .

وأضاف أن الدورة ستنطلق بمشيئة الله تعالى خلال الفترة 22/10/1438 هــ إلى 30/11/1438هـ بمقر دار خديجة بنت خويلد بالسواد وسيكون وقتها في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

وأهاب الزهراني بجميع الراغبات من الأخوات بالمشاركة في هذه الدورة لما فيها من النفع الكبير، وسوف يكون التسجيل بمقر الدار.