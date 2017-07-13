الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة الراجحي للخدمات الادارية، عبر موقعها الإلكتروني عن توافر وظائف إدارية.
وأوضحت الشركة أن المهام الوظيفية هي:
مسئول مبيعات بنكية – سيارات
– التواصل مع العملاء في معارض السيارات والوكالات
ثانوي – دبلوم -جامعي
خبرة 3 سنوات على الأقل في المبيعات
وأكد الشركة أن الوظائف للسعوديين فقط، وأعلنت عن مجموعة مميزات هي:
الراتب 4,500 ريال سعودي
– تامين طبي يشمل افراد العائله
– حوافز مغرية على الانتاجية
– يحق للموظف الحصول على تمويل.
وأتاحت الشركة التقديم عبر الإيميل:
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة
موفقين