الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الراجحي للخدمات الادارية، عبر موقعها الإلكتروني عن توافر وظائف إدارية.

وأوضحت الشركة أن المهام الوظيفية هي:

مسئول مبيعات بنكية – سيارات

– التواصل مع العملاء في معارض السيارات والوكالات

ثانوي – دبلوم -جامعي

خبرة 3 سنوات على الأقل في المبيعات

وأكد الشركة أن الوظائف للسعوديين فقط، وأعلنت عن مجموعة مميزات هي:

الراتب 4,500 ريال سعودي

– تامين طبي يشمل افراد العائله

– حوافز مغرية على الانتاجية

– يحق للموظف الحصول على تمويل.

وأتاحت الشركة التقديم عبر الإيميل:

[email protected]