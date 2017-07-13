 الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن وظائف شاغرة

الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الراجحي للخدمات الادارية، عبر موقعها الإلكتروني عن توافر وظائف إدارية.
وأوضحت الشركة أن المهام الوظيفية هي:
مسئول مبيعات بنكية – سيارات
– التواصل مع العملاء في معارض السيارات والوكالات

ثانوي – دبلوم -جامعي

خبرة 3 سنوات على الأقل في المبيعات
وأكد الشركة أن الوظائف للسعوديين فقط، وأعلنت عن مجموعة مميزات هي:

الراتب 4,500 ريال سعودي

– تامين طبي يشمل افراد العائله
– حوافز مغرية على الانتاجية
– يحق للموظف الحصول على تمويل.

وأتاحت الشركة التقديم عبر الإيميل:

[email protected]


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[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة

موفقين

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