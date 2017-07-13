⁠⁠⁠⁠⁠صفعة أمريكية جديدة للحرس الثوري الإيراني - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

رحلت السلطات الأمريكية الباحث الإيراني، سيد محسن دهنوي، الذي يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وأوقفت السلطات الأمريكية الباحث الإيراني بمطار بولاية بوسطن، حيث كان قادما للمشاركة في دورة بحثية من قبل الحكومة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وحدة الحدود والجمارك الأمريكية إن الباحث دهنوي الذي كان برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، تم اعتقالهم مساء الاثنين في مطار لوغان الدولي في بوسطن، قبل أن يجري إخراجهم برحلة ثانية.