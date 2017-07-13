⁠⁠⁠⁠⁠إلزام 5 شباب إماراتيين وخليجيين بتنظيف الشوارع في أبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

ألزمت محكمة إماراتية في العاصمة أبوظبي، 5 شباب إماراتيين وخليجيين بتنظيف الميادين والحدائق لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر، عقابا لهم على قيادة السيارات بتهور وبصورة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وقال النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي البلوشي للصحفيين اليوم الخميس، إن المتهمين ارتكبوا مخالفات مرورية خطرة، تنوعت ما بين القيادة بتهور، وعدم الانصياع لأوامر رجال الشرطة، وقيادة سيارة بدون لوحة أرقام وإحداث ضجيج، الى جانب القيادة بدون رخصة.

وأفاد بأن محكمة الظفرة الجزائية أدانت المتهمين بتهم القيادة بتهور وبصورة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، والزمت اثنين منهم بزراعة وصيانة الحدائق العامة، وألزمت مدانين اثنين بتنظيف الميادين والطرق العامة، بينما ألزمت مدانا بتعبئة الوقود في المحطات العامة.

وذكر البلوشي أن فترات الإجازات هي الأكثر من حيث عدد القضايا المدان فيها شباب من الفئة العمرية ( 18 – 30 سنة) بتهم تتعلق بقيادة المركبات بتهور وتعريض النفس والغير للخطر.

وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى تعاون كافة الجهات التربوية والمجتمعية والإعلامية إضافة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية.