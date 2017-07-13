ترمب: بوتين لم يكن يريدني رئيسا لأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، إنه على تفاهم كبير مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن الأخير كان يفضل فوز هيلارى كلينتون فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد وفى مقابلة مع بات روبرتسون، الذى يعتبر أحد رموز اليمين المسيحى الأمريكى ضمن برنامجه الأسبوعى على قناة ” سى بى إن ” أمس الأربعاء، أن الكثير من الأمور التى يفعلها على طرف نقيض لما يريده بوتين، رغم وجود تفاهم كبير جدا مع الرئيس الروسى الذى ألتقاه الأسبوع الفائت فى هامبورج خلال قمة مجموعة العشرين.

وأضاف ترمب أن نظيره الروسى كان يفضل فوز كلينتون فى نوفمبر هو لأنها لم تسع لزيادة النفقات العسكرية، وقال إنه منذ البدء قلت إننى أريد جيشا قويا وهذا أمر لا يريده بوتين.