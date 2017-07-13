 أمانة جدة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

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أمانة جدة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة للجنسين

أمانة جدة تعلن عن 39 وظيفة شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني عن توفير 39 وظيفة شاغرة للجنسين.

وأوضحت الأمانة أن الوظائف بمسمي:

1- باحث إحصاء مساعد – (وظيفتين للرجال).
2- باحث إحصاء مساعد – (للنساء).
3- باحث تطوير إداري مساعد – (للرجال).
4- باحث تنظيم مساعد – (للرجال).
5- باحث توظيف مساعد – (للنساء).
6- باحث رواتب مساعد – (للرجال).
7- باحث قانوني مساعد – (عدد 3 وظائف / للنساء).
8- مأمور علاقات عامة – (للرجال).
9- مأمور علاقات عامة – (للنساء).
10- مدقق شؤون الموظفين – (للنساء).
11- مطور برامج مساعد – (وظيفتين / للرجال).
12- مطور برامج مساعد – (عدد 3 وظائف / للنساء).
13- مدقق حسابات مساعد – (وظيفتين / للرجال).
14- محاسب مساعد – (وظيفتين / للرجال).
15- مساح – (عدد 4 وظائف / للرجال).
16- مساح – (عدد 5 وظائف / للرجال).
17- رسام معماري – (وظيفتين / للرجال).
18- رسام معماري – (عدد 5 وظائف / للرجال).
19- فني دعم مساعد – (للرجال).

وللتقديم للوظائف أضغط هنــــــــا.


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