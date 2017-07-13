⁠⁠⁠⁠⁠ثنائي الهلال والقادسية الأفضل في مانشستر والريال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حصل الثنائي عبدالله رديف لاعب الهلال، وفهد غودري لاعب القادسية على جائزة أفضل لاعب من أكاديميات مانشستر يونايتد وريال مدريد، من بين المجموعة في فريقي البراعم بمانشستر ومدريد اثناء المعسكر المغلق في تجربة ” عيش التحدي ” مع STC داخل الأكاديميات الأوروبية.

وعلق مدرب أكاديمية مانشستر روبين على نتيجة الاستفتاء الذي اثمر عن اختيار رديف بالقول: ” هو مهاجم ورأس حربة حقيقي يتحرك بشكل سليم ويعرف طريق المرمى ويستطيع كسر التسلل بأسلوب يفتقد إليه العديد من المهاجمين ولهذا اخترناه افضل عنصر موجود بين البراعم السعوديين المتواجدين معنا في مانشستر على الرغم قناعتنا بوجود اكثر من منافس ” .

فيما اختار مدربي الأكاديميات في مانشستر لاعب النصر راكان الشمري كأفضل مدافع وأطلق عليه المدرب أندي مدافع المستقبل.

وقال مدرب الأكاديمية في نادي ريـال مدريد الاسباني جاليرمو: ” اخترنا فهد غوردي كأفضل لاعب في المجموعة من بين القائمة كاملة لأنه يملك مهارات عالية ولديه قابلية غير عادية للتعلم ويمتاز بالسرعة ولديه مميزات اخرى يمتلك روح القائد في الملعب ويبث روح الحماس في فريقه ” .