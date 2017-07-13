خلفان: راية التوحيد مرفوعة و مملكة سلمان ممنوعة رغماً عن قطر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق موجةً حديثة لقطر راية التوحيد مرفوعة غصبا على الكلي،و ومملكة سلمان ممنوعة سورها صعب ومتعلي.

جاء ذلك في مستهل تغريدات غرد بها الفريق خلفان ،قبل قليل،ذكر خلالها بمقطع فيديو لحمد بن خليفة امير قطر السابق وهو يقول بعد ١٢ عام لن يكون هناك شئ اسمه السعودية.

وتابع خلفان ان الحديث الدائر حينها كان أن المملكة لا تريد ان تشغل نفسها بجبهات اعداء،لكن ما خلصت المملكة ولا الامارات ولا العرب ولا العالم من أذى مجموعة ارهابية في قطر.

وأضاف خلفان :هذه الجماعة القابعة في دوحة الارهاب يجب ان تنهى خدمة لنا جميعا بما فيهم الشعب القطري.

و اختتم خلفان تغريداته قائلاً: انا رجل أمن و أمن قطر يهمني.. في الدوحة زعماء ارهاب.