⁠⁠⁠⁠⁠حقيقة صلاة ترمب بسبب أزمة سياسية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» هو يجلس وسط مجموعة من رجال الدين وهم يضعون أيديهم على رأسه أثناء تأديت الصلوات.

وردت نائب المتحدث الصحفي للبيت الأبيض، ساره هاكبي ساندرس، في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، على سؤال حول إنه يعتقد بأن هناك تضمين في الصورة أنهم كانوا يصلون له بسبب أزمة سياسية قائلة : فكرت أن الشخص يؤدي الصلاة في وقت الأزمات فقط برأي يقلل من شأن مغزى الصلاة ويجب أن تقوم بذلك كل يوم وخلال أفضل وأسوء الأوقات على حد سواء ومن السخيف التلميح بأن الوقت الوحيد للقيام بذلك هو وقت الأزمات.

وأوضحت أن المجلس الاستشاري الديني الخاص به يلتقون كل فترة وأخرى للتحدث عن القضايا المهمة.