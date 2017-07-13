الرئيس الفرنسي: ما يحدث في ليبيا يزعزع اسقرار المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية لهما رؤية مشتركة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المشترك لمكافحة جرائم القرصنة الإليكترونية.

وأضاف ” ماكرون ” ، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، إن ما يحدث فى ليبيا يزعزع استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على وضع حلول سياسية فى سوريا لما بعد الحرب.

وأضاف «لدينا خلافات بشأن ملف المناخ، ولدينا أمل فى أن تعود الولايات المتحدة لهذا الاتفاق.. لدينا إرادة وعزيمة مشتركة ونقف مع ترامب بحسم وعزيمة كاملين».