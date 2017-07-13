اللواء " الظاهري " : أعضاء منتدي الخبرة جنودا أمناء للدفاع عن الوطن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال ‏اللواء الركن البحري الدكتور شامي بن محمد الظاهري قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة سابقاً، إن منتدى «الخبرة السعودي»، يضم رجال من أبناء هذا الوطن العريق، آمنوا بربهم وتكاتفوا جميعاً للدفاع عنه في الإذاعة والتلفزيون ثقافياً وإعلاميا، من خلال الوقوف صفاً.

وأضاف لـ «صدى» أن أبناء الوطن لا يدخرون جهدا في الدفاع عنه في الصحافة المقروءة والمسموعة، وفي المحاضرات والمنتديات الوطنية والعالمية.

وأوضح أن المنتدى يضم رجال فكر وخبرة عالية، ومن مدارس فكرية متعددة منهم من تعلم بالمملكة وخارجها، وتخرجوا من أرقى الجامعات والكليات العربية والعالمية بتخصصات متعددة في السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة وبشهادات مبهرة.

وأشار إلى ان المنتدى حتوي على مركز «فكر»، والذي يضم كفاءات عسكرية عالية الكفاءة والخبرة الميدانية، وتقلدت مناصب عسكرية وقيادية حساسة، ودافعوا عن الوطن بأرواحهم ودمائهم، وحين سلموا السلاح لأخوة لهم في القوات المسلحة الباسلة، لم يخلدوا للراحة ويركنوا لمراقبة الأحداث التي تمر بها بلادهم، وانما إنبروا أيضاً بأقلامهم وألسنتهم للدفاع عن هذا الوطن .

وأكد «الظاهري» أن منتدى الخبرة هو أحد الأدوات والوسائل الاعلامية التي تهز وتزلزل أي أداة إعلامية، أو شخصية اعتبارية ، تحاول النيل من المملكة قادة وشعباً وأرض مقدسة، وسيبقى أعضاء هذا المنتدى جنوداً أمناء يدافعوا عن هذا الوطن وخلف قيادتهم الرشيدة بكل مالديهم من قوة وارادة وسلاح، سلاح القلم والفكر والثقافة.