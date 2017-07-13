حقيقة منع العمانيين من مواليد قطر دخول الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة منع العمانيين من مواليد قطر دخول الإمارات
نفت السفارة العمانية في أبو ظبي ما روجته قطر وأذرعها الإعلامية عن منع الإمارات دخول مواطنين عمانيين من مواليد قطر.
وأعلنت السفارة أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت عدم صحة خبر منع مواطنين عمانيين من مواليد قطر من دخول دولة الامارات.
واعتاد الاعلام القطري ممارسة التضليل و السعي لتمزيق وحدة الصف الخليجي و تمزيق اللحمة الاجتماعية بين دول الخليج ، والتي كان آخرها محاولة زرع الفتنة بية افمارات وعمان.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
اكاذيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
الجزيره تكذب ومذيعينها بريطانيين من اصول عربيه عفنه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
اخذو اعفن البشر
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
من العرب وجنسوهم وفكوهم علينا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 12 ساعة
اكاذيبهم كثيره ,,