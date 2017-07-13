حقيقة منع العمانيين من مواليد قطر دخول الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

نفت السفارة العمانية في أبو ظبي ما روجته قطر وأذرعها الإعلامية عن منع الإمارات دخول مواطنين عمانيين من مواليد قطر.

وأعلنت السفارة أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت عدم صحة خبر منع مواطنين عمانيين من مواليد قطر من دخول دولة الامارات.

واعتاد الاعلام القطري ممارسة التضليل و السعي لتمزيق وحدة الصف الخليجي و تمزيق اللحمة الاجتماعية بين دول الخليج ، والتي كان آخرها محاولة زرع الفتنة بية افمارات وعمان.