⁠⁠⁠⁠⁠الاتصالات تعود إلى غزة بعد انقطاع بسبب مولد - صحيفة صدى الالكترونية

غزة(صدى):

عادت خدمات الاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاعها في عدة مناطق، نتيجة تعطل المولد الرئيسي المزودة لمقسم الشركة جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعمله لفترات متواصلة تفوق قدرتها.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية في بيان لها اليوم، إن عودة الخدمات جاء عقب إدخال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المولدات الاحتياطية التي تم منعها من الدخول سابقاً على مدار عامين ماضيين ” .

وأوضح أن “ هذا المولد هو واحد من عشرات المولدات الاحتياطية التي يرفض الجانب الإسرائيلي إدخالها للقطاع ” ،

وأضاف أن “ السماح بدخول هذا المولد سيؤدي إلى حل المشكلة التي تعرضت لها خدمات الاتصالات في اليومين الماضيين ” .

كما أكدت شركة “ بالتل ” ، على ضرورة ادخال باقي المولدات الاحتياطية الممنوعة من قبل الاحتلال لضمان استمرار وانتظام الخدمات.وشددت التزامها بتوفير خدمات الاتصالات لقطاع غزة وشكرت مشتركيها على حسن تفهمهم للخلل الخارج عن إرادتها.