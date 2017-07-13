جامعة " كوين ماري " البريطانية تخصص 5 مقاعد لطلبة المملكة سنويا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الملحقية الثقافية في بريطانيا بالإتفاق مع جامعة كوين ماري في لندن عن تخصيص مقاعد سنوية للطلبة السعوديين بواقع خمسة مقاعد لدراسة الطب وطب الأسنان بدءاً من العام الدراسي المقبل 208/2019م.

وكان الملحق الثقافي للمملكة في بريطانيا الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي قد اجتمع مطلع هذا الأسبوع بنائب رئيس جامعة كوين لبروفوسور ستيف ثورنتون وعدد من القيادات الأكاديمية في الجامعة لإستكمال المناقشات بين المحلقية والكلية والإتفاق على الشروط والمحددات النهائية لمذكرة التفاهم بين الجانبين لقبول الطلاب السعوديين للدراسات الجامعية في تخصصات الطب وطب الأسنان.

وأوضح الدكتور المقوشي أن الملحقية ستتولى بدورها التنسيق مع المؤسسات بالمملكة لشغل هذه المقاعد سنويا بالمرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط معرباً عن سعادته بهذا الإتفاق لتعزيز الشراكة مع الملحقية والجامعات بالمملكة في ضوء الفرص المتزايدة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.