مصرع أربعة أطفال بقذيفة هاون شمال أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

أفاد رئيس شرطة ولاية بغلان الأفغانية، أكرم الدين ساري، اليوم الخميس، بأن أربعة أطفال لقوا حتفهم أثناء لهوهم بقذيفة هاون حية في بغلان بشمال أفغانستان.

وقال ساري، إن “ طفلاً آخر أُصيب أيضاً عندما انفجرت قذيفة الهاون في قرية نقيلان بمنطقة بوركا الثلاثاء الماضي ” .

ومع تزايد حدة القتال ضد مسلحي حركة طالبان في جميع أنحاء البلاد، يزداد عدد الضحايا الذين يكشف عنهم بعد ذلك بأيام.

وأكد ساري، أن “ المنطقة التي وقع فيها الحادث تخضع لسيطرة مقاتلي طالبان، حيث تقع منطقة بوركا على حدود مقاطعة قندوز المضطربة ” .

وازداد الصراع مع مسلحي طالبان سوءا منذ انتهاء مهمة الناتو القتالية في نهاية عام 2014.وارتفع عدد الإصابات الناجمة عن المتفجرات المتخلفة عن الصراع بنسبة 66% في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقاً لتقرير الأمم المتحدة السنوي بشأن الإصابات المدنية.