مصرع أربعة أطفال بقذيفة هاون شمال أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع أربعة أطفال بقذيفة هاون شمال أفغانستان
أفاد رئيس شرطة ولاية بغلان الأفغانية، أكرم الدين ساري، اليوم الخميس، بأن أربعة أطفال لقوا حتفهم أثناء لهوهم بقذيفة هاون حية في بغلان بشمال أفغانستان.
وقال ساري، إن “ طفلاً آخر أُصيب أيضاً عندما انفجرت قذيفة الهاون في قرية نقيلان بمنطقة بوركا الثلاثاء الماضي ” .
ومع تزايد حدة القتال ضد مسلحي حركة طالبان في جميع أنحاء البلاد، يزداد عدد الضحايا الذين يكشف عنهم بعد ذلك بأيام.
وأكد ساري، أن “ المنطقة التي وقع فيها الحادث تخضع لسيطرة مقاتلي طالبان، حيث تقع منطقة بوركا على حدود مقاطعة قندوز المضطربة ” .
وازداد الصراع مع مسلحي طالبان سوءا منذ انتهاء مهمة الناتو القتالية في نهاية عام 2014.وارتفع عدد الإصابات الناجمة عن المتفجرات المتخلفة عن الصراع بنسبة 66% في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقاً لتقرير الأمم المتحدة السنوي بشأن الإصابات المدنية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحم حالكم