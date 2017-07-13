مقتل قياديين اثنين في " داعش " أثناء محاولتهما الهروب للموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتل قياديين اثنين في تنظيم «داعش» الإرهابي أثناء محاولتهما الهروب من المدينة القديمة للموصل.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية، إن قوة من الفوج الثالث في شرطة نينوى، تمكنت اليوم من قتل داعشي وهو قيادي بارز، وآخر محلي مسؤول التفخيخ في سهل نينوى بمنطقة يارمجة جنوب شرقي الموصل اثناء فرارهما من الموصل القديمة سباحة عبر نهر دجلة.

وأضاف المصدر، أن القوة قتلت الداعشيين بعد معلومات استخبارية عن خروجهما عبر نهر دجلة من الموصل القديمة وتم نقل جثتيهما للطب العدلي.