بالأرقام.. مقيمون يدفعون رسوم المرافقين والتابعين مرتين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعد أن تسرب شعور بالارتياح لدى المقيمين لعدم دفعهم رسوم المرافقين خلال الفترة الحالية ولمدة عام كامل تقريبا، منذ إقرار الرسوم في مطلع يوليو الجاري، تفاجأ أنهم سيدفعون رسوم المرافقين والتابعين لهم لعامين كاملين تقريبا.

كان مجموعة من المقيمين جددوا إقاماتهم في 6 شوال الموافق 30 يونيو، أي قبل دخول وقت التطبيق بساعات قلائل، أي قبل 1 يوليو الذي شهد تطبيق الرسوم، وبالفعل لم يدفع المقيمن شيئا عن مرافقيهم خلال العام الأول من التطبيق، إلا إذا اضطر صاحب الإقامة إجراء تأشيرة خروج وعودة له أو لأسرته.

وقد يدفع المقيم في وقت تجديد الإقامة في 6 شوال 1439هـ العام المقبل، الذي يوافق يوم 19 يونيو 2018 تقريباً، رسوماً عن عام كامل إلا 11 يوماً من أول يوليو الحالي وحتى 19 يونيو 2018، ثم يدفع عاماً كاملاً للتجديد الذي ينتهي في 6 شوال 1440هـ طالموافق 8 يونيو 2019 ” .

ويعني هذا دفع عام آخر يُضاف للعام الذي يسبقه، ومعظم الرسوم لهذا العام تكون 200 ريال شهرياً عن كل مرافق.

وهذا يعني أن من جدّد إقامته بتاريخ 6 شوال الماضي، سيدفع ما يقترب من 300 ريال عن كل مرافق وتابع.