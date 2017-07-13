بالأرقام.. مقيمون يدفعون رسوم المرافقين والتابعين مرتين - صحيفة صدى الالكترونية

بالأرقام.. مقيمون يدفعون رسوم المرافقين والتابعين مرتين
بعد أن تسرب شعور بالارتياح لدى المقيمين لعدم دفعهم رسوم المرافقين خلال الفترة الحالية ولمدة عام كامل تقريبا، منذ إقرار الرسوم في مطلع يوليو الجاري، تفاجأ أنهم سيدفعون رسوم المرافقين والتابعين لهم لعامين كاملين تقريبا.
كان مجموعة من المقيمين جددوا إقاماتهم في 6 شوال الموافق 30 يونيو، أي قبل دخول وقت التطبيق بساعات قلائل، أي قبل 1 يوليو الذي شهد تطبيق الرسوم، وبالفعل لم يدفع المقيمن شيئا عن مرافقيهم خلال العام الأول من التطبيق، إلا إذا اضطر صاحب الإقامة إجراء تأشيرة خروج وعودة له أو لأسرته.
وقد يدفع المقيم في وقت تجديد الإقامة في 6 شوال 1439هـ العام المقبل، الذي يوافق يوم 19 يونيو 2018 تقريباً، رسوماً عن عام كامل إلا 11 يوماً من أول يوليو الحالي وحتى 19 يونيو 2018، ثم يدفع عاماً كاملاً للتجديد الذي ينتهي في 6 شوال 1440هـ طالموافق 8 يونيو 2019 ” .
ويعني هذا دفع عام آخر يُضاف للعام الذي يسبقه، ومعظم الرسوم لهذا العام تكون 200 ريال شهرياً عن كل مرافق.
وهذا يعني أن من جدّد إقامته بتاريخ 6 شوال الماضي، سيدفع ما يقترب من 300 ريال عن كل مرافق وتابع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة
وانت وش حارق رزك خلهم ياخذون منهم
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 12 ساعة
خلهم يدفعون الرسوم ايش المشكلة !!
سنين وهم ياكلون من خيرات البلد اضعاف مضاعفة وببلاش !!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب ,,
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 11 ساعة
من جد خلهم يدفعون
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرزقهم في ديارهم واللي موجود بيدفع شي بسيط مقابل رواتب زينه
انا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
ما فهمنا ممكن تشرح اكثر يا كمبيوتر الجوازات
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 2 ساعتين
المملكة العربية السعودية من اقل دول العالم بإحتساب الرسوم المطلوبه من العاملين من دول اخرى وبنفس الوقت من اكثرها حفاظا على حقوقهم المادية والمعيشية والأمنية
والأنظمة الأخيرة تراعي فائدة مصلحة الطرفين من باب لا ضرر ولا ضرار
وبكل الأحوال موزع الأرزاق هو الواحد الأحد
وبارك الله بمن افاد واستفاد