خبير روسي: إيران ستوفر دعماً عسكرياً لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

خبير روسي: إيران ستوفر دعماً عسكرياً لقطر
كشف الخبير الروسي، فلاديمير ساجين، في تصريحات صحفية عن مكالمة هاتفية جرت بين أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس إيران حسن روحاني.
وقال الخبير الروسي ان روحاني أكد بأن إيران ستقف إلى جانب قطر.
وتابع الخبير أنه يوجد احتمال أن ترسل إيران إلى قطر متطوعين و مدربين ومستشارين عسكريين.
وأشار الخبير الى التقارب القطري الايراني،عقب فرض العقوبات على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، بعد اتفاقات غذائية ، تتوالى الأنباء عن توفير إيران دعماً عسكرياً لقطر.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 13 ساعة
تعوذ من موزه ياتميم
ترى ايران ماتوفر لك الا الدمار والشتات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 12 ساعة
يبشرون بخراب الديار وقلة العمار ,,
,, ماتدخل إيران خشمها في شي إلا وتعفن فيه وتدمره .. ابشروا باالدمار العام ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
يبشرون بالنكبة
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
مالهم امان
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
وخونه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
ويبون خيرهم ولا منهم خير لقطر
abdul[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 9 ساعات
” مجلس الوزراء المصري : التّصعيدُ ضدّ قطر قَائِمٌ ” . رحم الله القائلين: يعيبون الناس والعيب فيهم. …
وعينك إن أبدتْ إليك معايبا لِقومٍ…. فقُلْ يا عينُ للنّاسِ أعيُنُ.