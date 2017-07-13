خبير روسي: إيران ستوفر دعماً عسكرياً لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

كشف الخبير الروسي، فلاديمير ساجين، في تصريحات صحفية عن مكالمة هاتفية جرت بين أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس إيران حسن روحاني.

وقال الخبير الروسي ان روحاني أكد بأن إيران ستقف إلى جانب قطر.

وتابع الخبير أنه يوجد احتمال أن ترسل إيران إلى قطر متطوعين و مدربين ومستشارين عسكريين.

وأشار الخبير الى التقارب القطري الايراني،عقب فرض العقوبات على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب، بعد اتفاقات غذائية ، تتوالى الأنباء عن توفير إيران دعماً عسكرياً لقطر.