 جوجل تبتكر تقنية تخزين افتراضية - صحيفة صدى الالكترونية

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جوجل تبتكر تقنية تخزين افتراضية

جوجل تبتكر تقنية تخزين افتراضية
علي القحطاني(صدى):

ستمكن تقنية جديدة ابتكرتها شركة ” جوجل ” مستخدمي الحواسب من الاحتفاظ بنسخة كاملة من أجهزتهم في مساحة تخزين افتراضية.

ووفقًا لموقع ” ماشابل ” المتخصص بالأخبار التكنولوجية تتيح التقنية الجديدة للمستخدمين الاحتفاظ آليًّا بالملفات التي خزنوها على الذاكرة الداخلية للحاسب، أو على أي وحدة تخزين متنقلة أخرى، وبصيغها نفسها .

وبدلًا من تكوين شبكة كاملة لحفظ ملفاتك، مثل الصور والمستندات وغيرها، بإمكانك الآن حفظها من خلال أداة ” جوجل ” الجديدة التي تمنح مساحة تخزين مجانية تصل إلى 15 جيجابايت، لكن يمكن شراء مساحات إضافية حسب احتياج كل مستخدم.

 


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[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة

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