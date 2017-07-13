جوجل تبتكر تقنية تخزين افتراضية - صحيفة صدى الالكترونية

جوجل تبتكر تقنية تخزين افتراضية
ستمكن تقنية جديدة ابتكرتها شركة ” جوجل ” مستخدمي الحواسب من الاحتفاظ بنسخة كاملة من أجهزتهم في مساحة تخزين افتراضية.
ووفقًا لموقع ” ماشابل ” المتخصص بالأخبار التكنولوجية تتيح التقنية الجديدة للمستخدمين الاحتفاظ آليًّا بالملفات التي خزنوها على الذاكرة الداخلية للحاسب، أو على أي وحدة تخزين متنقلة أخرى، وبصيغها نفسها .
وبدلًا من تكوين شبكة كاملة لحفظ ملفاتك، مثل الصور والمستندات وغيرها، بإمكانك الآن حفظها من خلال أداة ” جوجل ” الجديدة التي تمنح مساحة تخزين مجانية تصل إلى 15 جيجابايت، لكن يمكن شراء مساحات إضافية حسب احتياج كل مستخدم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة
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