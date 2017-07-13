⁠⁠⁠⁠⁠" الصندوق العقاري " : إجراءات جديدة لتسهيل الحصول على تمويل المسكن - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال المشرف العام الجديد على صندوق التنمية العقاري، خالد العمودي، إن الصندوق يسعي خلال الفترة القادمة لإزالة كافة المعوقات أمام تمكين المواطنين من الحصول على التمويل اللازم لبناء مساكنهم.

وأوضح خلال أول اجتماع عقده العمودي مع مديري عموم إدارات الصندوق منذ أن صدر قرار وزير الإسكان ماجد الحقيل بتعيينه مشرفاً عاماً على صندوق التنمية العقاري بداية الشهر الماضي، أن سقدم أفضل الخدمات عبر مراكز خدمة المستفيدين وفروع الصندوق، وهو ما سيسهّل حصول المواطنين على التمويل.

وأشار إلى أن الصندوق سيراجع الإجراءات والآليات لجعل تجربة المراجعين مع الصندوق مميزة.