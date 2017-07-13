بن داغر يوجه بسرعة القبض على جناة استهدفوا بنك بعدن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر بسرعة القبض على الجناة الذين استهدفوا اليوم فرع البنك الأهلي اليمني بمديرية المنصورة بعدن،وإخضاعهم للمسائلة القانونية ، محذرا من عدم المساس بمؤسسات الدولة والعبث بأمن وسكينة المجتمع.

وأشار الدكتور بن دغر أن هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها مجموعة مسلحة تجردت على المبادئ والقيم الأخلاقية التي أوصى بها ديننا الإسلامي الحنيف.

وحيا رئيس الوزراء الموقف البطولي الذي تحلى به مدير فرع البنك الأهلي اليمني بمديرية المنصورة عبدالله النقيب، وموظفي البنك الذين تصدوا لهذه الجماعة المسلحة.