دبلوماسي أمريكي يطالب بإدراج الإخوان والحرس الثوري على قوائم الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طالب ” جون بولتون ” ، سفير أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بضرورة إدراج جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.

وقال بولتون فى مقابلة مع موقع ” بريتبارت نيوز ” الإخباري الأمريكي،أن ذلك من شأنه دحض مبررات قطر في تمسكها بدعم التنظيمين.

وأوضح أن الرياض تريد توحيد العرب السنة استعدادا للصراع القادم، لكن رد قطر كان مفاده: “لماذا تأخذون هذا الموقف بسبب الإخوان؟ فالولايات المتحدة لم تعلنها جماعة إرهابية، وكذلك نحن، فلماذا نكون نحن مختلفين ” ، قائلا: ” على الولايات المتحدة أن تستغل الفرصة وتعلن أن الإخوان منظمة إرهابية، وبعدها تتحول إلى قطر ” .