أزمة جديدة بسبب مهاجم النصر الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

هدد رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم سعيد الناصري باللجوء لتقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” وذلك بسبب اعلان نادي النصر تعاقده مع لاعب الفريق المهاجم الليبيري ويليام جيبور.

وأوضح الناصري في تصريحات صحفية أن الوداد ضم جيبور بموجب عقد يمتد لثلاثة سنوات وأن اللاعب أخل بالتزاماته اتجاه الفريق الأحمر بعد انتقاله للنصر وعن دواعي عدم إشراك جيبور في المباراة التي فاز فيها الوداد على زناكو أبرز رئيس الوداد ان عقده الجديد لن يكون ساري المفعول إلا بعد نهاية يوليو.