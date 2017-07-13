جامعة الباحة تعلن موعد القبول في برنامج " دبلوم التربية " - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفتح عمادة الدراسات العليا بجامعة الباحة باب القبول في برنامج الدبلوم العام في التربية للطلاب والطالبات من خريجي جامعة الباحة اعتبارًا من يوم الاثنين 1438/11/01 هـ إلى نهاية يوم الأربعاء 1438/11/10 هـ.

واشترطت جامعة الباحة في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعوديًا .

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد جدًا في التخصصات النظرية ( 2.75 من 4 ) وبتقدير لا يقل عن جيد في التخصصات العلمية وتخصص اللغة الإنجليزية ( 1.75 من 4 ) .

3- أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة لا تقل عن 65% وإرفاق ما يثبت.

4- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

6- نظرًا لمحدودية المقاعد فإنه يقتصر القبول على خريجي وخريجات جامعة الباحة.

7- بعد القبول النهائي يتم تسديد الرسوم الدراسية ( عشرة آلاف ريال) خمسة آلاف ريال لكل فصل دراسي.