أوباما يشارك في اجتماع لجمع الأموال للحزب الديموقراطي - صحيفة صدى الالكترونية

أوباما يشارك في اجتماع لجمع الأموال للحزب الديموقراطي
يشارك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اليوم الخميس في اجتماع يهدف إلى جمع الأموال لصالح الحزب الديموقراطي للمرة الأولى منذ انتهاء ولايته، لكن طابعا خاصا يغلب على اللقاء.
وسيتحدث أوباما خلال لقاء تنظمه لجنة ديموقراطية جديدة يترأسها إريك هولدر، وزير العدل خلال ولايته.
وتسعى اللجنة إلى تمويل الحملات الانتخابية في الولايات الأميركية بهدف التكيف مع إعادة توزيع الدوائر في انتخابات الكونغرس والتي ستحصل بعد العام 2020.
وقال كيفن لويس المتحدث باسم الرئيس السابق في بيان صحافي أن ” الرئيس أوباما يعطي الأولوية لإرساء المساواة مجددا في ديموقراطيتنا عبر الدفاع عن بطاقات انتخابية أكثر إنصافا وشمولية ” .
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5149 ] نشر منذ 47 دقيقة
قبنا سيرة الأوط😹جا ينوط ، ياليتنا ذاكرين شئ ثاني🤣🤣
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 45 دقيقة
مثل ايش يعني ههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 43 دقيقة
اعقب بس اعقب ياالخايس ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 42 دقيقة
انقلع يا بوما
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9954 ] نشر منذ 38 دقيقة
يافهد تكفى ركز هي اول تقول بروك وقلنا اوباما تقصد والحين انت نفس الوضعيه موفاهم لازم تنام كويس عشان تركز😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههه المشكله اني شبعان نوم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 35 دقيقة
توني مداوم