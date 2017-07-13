أوباما يشارك في اجتماع لجمع الأموال للحزب الديموقراطي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يشارك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اليوم الخميس في اجتماع يهدف إلى جمع الأموال لصالح الحزب الديموقراطي للمرة الأولى منذ انتهاء ولايته، لكن طابعا خاصا يغلب على اللقاء.

وسيتحدث أوباما خلال لقاء تنظمه لجنة ديموقراطية جديدة يترأسها إريك هولدر، وزير العدل خلال ولايته.

وتسعى اللجنة إلى تمويل الحملات الانتخابية في الولايات الأميركية بهدف التكيف مع إعادة توزيع الدوائر في انتخابات الكونغرس والتي ستحصل بعد العام 2020.

وقال كيفن لويس المتحدث باسم الرئيس السابق في بيان صحافي أن ” الرئيس أوباما يعطي الأولوية لإرساء المساواة مجددا في ديموقراطيتنا عبر الدفاع عن بطاقات انتخابية أكثر إنصافا وشمولية ” .