انتر ميلان الايطالي يسعى لضم ماتيتش - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

قالت وسائل إعلام إنجليزية إن إدارة نادي تشيلسي أبدت تحفظها على فكرة بيع الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط الفريق، إلى نادي مانشستر يونايتد، مفضلة الاستغناء عنه إلى أي ناد خارج إنجلترا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ” إيفنينغ ستاندرد ” يُجري مسئولو تشيلسي محادثات مكثفة مع نظرائهم في نادي إنتر ميلان، والذي أبدوا رغبة قوية في ضم اللاعب الصربي لفريق ناديهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووفقاً للصحيفة تواردت أنباء عن اتفاق الناديين على إتمام الصفقة مقابل حصول تشيلسي على نحو 34.5 مليون جنيه إسترليني.