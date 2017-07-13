بالفيديو.. وفاة مسؤول أوكراني أثناء إلقائه كلمة على المنصة - صحيفة صدى الالكترونية

كييف(صدى):

توفي بيوتر فوشكو (91 عاما) رئيس خلية منظمة OUN-UPA القومية المتشددة في مقاطعة لفوف، غرب أوكرانيا، خلال إلقائه كلمة في حفل عام.

ووقعت الوفاة في بلدة كراكوفيتس، خلال الاحتفال بمرور 110 سنوات على ولادة رومان شوخيفيتش مؤسس منظمة OUN-UPA وزعيمها العقائدي الذي خاض نضالا عنيفا وداميا ضد السلطة في الاتحاد السوفييتي إبان الحرب العالمية الثانية، وتعاون مع الألمان النازيين ضدها.

وبعد أن وقف الرجل المسن خلف الميكروفون بالقرب من تمثال شوخيفيتش وباشر بإلقاء خطبته النارية، أحس فجأة بوعكة وسقط فاقدا الوعي.

وحاول فريق الإسعاف الموجود في المكان تقديم العون الطبي له، ولكنه توفي على الفور وفي عين المكان.