بالفيديو.. سفيرنا بالأردن: صبرنا 21 سنة على دولة أصغر من حارة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ،الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود،إن المملكة صبرت على التآمر من دولة أصغر من حارة في الرياض 21 سنة – في اشارة الى قطر،معتبراً أن الصبر بعد ذلك عجز.

وأضاف خالد بن فيصل أن المملكة ليست بحاجة الى قطر،وأن قطر لديها ثرواتها التي تكفي شعبها الصغير،مشيراً الى ان سياسة التآمر و التدخل في شؤون الدول الأخرى راسخة لدى الدوحة.

جاء ذلك خلال ندوة للحديث عن الأزمة الحالية نظمتها جمعية الشؤون الدولية في عمان بمشاركة سفيري الإمارات بلال البدور ومصر طارق عادل وعدد من المسؤولين الأردنيين السابقين وأعضاء السلك الدبلوماسي والسياسين .