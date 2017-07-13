بالفيديو.. سفيرنا بالأردن: صبرنا 21 سنة على دولة أصغر من حارة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سفيرنا بالأردن: صبرنا 21 سنة على دولة أصغر من حارة في الرياض
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ،الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود،إن المملكة صبرت على التآمر من دولة أصغر من حارة في الرياض 21 سنة – في اشارة الى قطر،معتبراً أن الصبر بعد ذلك عجز.
وأضاف خالد بن فيصل أن المملكة ليست بحاجة الى قطر،وأن قطر لديها ثرواتها التي تكفي شعبها الصغير،مشيراً الى ان سياسة التآمر و التدخل في شؤون الدول الأخرى راسخة لدى الدوحة.
جاء ذلك خلال ندوة للحديث عن الأزمة الحالية نظمتها جمعية الشؤون الدولية في عمان بمشاركة سفيري الإمارات بلال البدور ومصر طارق عادل وعدد من المسؤولين الأردنيين السابقين وأعضاء السلك الدبلوماسي والسياسين .
الامير #خالد_ال_سعود سفير #السعودية في #الاردن:
صبرنا 21 سنه على #قطر أكثر من كذا يعتبر عجز وليس صبر على دولة اصغر من حارة في #الرياض. pic.twitter.com/1hifPO3XR4
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 13, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 1 ساعة
ياوسع صدر حكام المملكه على من آذاهم ,,
,, ياليت لو من اول خطيّه طقيتوا رجل الحمار وقلتوا له أش ياحمار أعرف قدرك وحجمك ، كان ماصار اللي صار ,,
,, ولكن حكومتنا حفظهم الله صدرهم وسيع وصبرهم طويل ، ويأخذون الأمور بحسن النيه ، ولعل المخطئ يتراجع من كيفه دون ضغط ، ولكن الأمر زاد عن حده بكثير ,, 21 سنه ، هذا عمر وليس مدة صبر ,,
,, الله يعين حكومتنا وينصرهم على كل كائد فاسد .. آمين ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 1 ساعة
🤔🤔🤔
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 60 دقيقة
عارفين انها دويله ولكن واسفاه على اخوانا من الشعب القطري كيف سمحوا لحكومتهم ان تكون اداة ومعول هدم وارهاب ونشر الكراهيه لابد ان يتحرك الشعب القطري لان حكومتهم تصرافتها صبيانيه لاتمت الى السياسة بشي وانما تقودهم الى الدمار
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يكفينا شرهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 58 دقيقة
شوكة في خاصرة الامه
النخيش[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 47 دقيقة
الان ندفع ثمن السكوت لو حسم الامر قبل عشرون عاما لما وصلنا لهذه المرحله وعرضنا بلدنا للخطر النار من مستصغر الشرر المجاملات وحسن النيه لاتحمي الاوطان يجب تغيير سياساتنا القديمه من مجاملات وحسن نيه وعدم قراءه المستقبل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نحن نعيش بعالم لايعترف الا بالقوه