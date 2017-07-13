تيلرسون يغادر قطر ويرفض تلقي أسئلة الصحفيين - صحيفة صدى الالكترونية

تيلرسون يغادر قطر ويرفض تلقي أسئلة الصحفيين
غادر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، قطر اليوم الخميس، بعد جولة لحل الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر لكنه لم يعلق على ما إذا كانت الجولة أحرزت أى تقدم فى حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر، ورفض تيلرسون تلقى الأسئلة بعد اجتماع مع أمير قطر.
وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر لدى وداعه تيلرسون بمطار الدوحة إنه يأمل في رؤيته مرة أخرى في ظروف أفضل.
وغادر تيلرسون مدينة جدة أمس الأربعاء بعد محادثات مع وزراء من المملكة والبحرين والإمارات ومصر وهي الدول الأربع التي فرضت حظر سفر وعقوبات تجارية على قطر.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 1 ساعة
أجل مزعلينه
الضعيف ذبحه الجوع والعطش عندهم بفطر
مطفرييييين
حتى القهوة ماعندهم😂😂😂😂😂
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى اذدوغان لقاها فرصة استثمارية وعبى ثلاجاتهم جبن حمير
والظاهر يبي يفتح بوفية شاورما تحت بيت تميم
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 1 ساعة
لا عفن مايبي يقول لهم اللي قاله لنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 1 ساعة
يقول لهم كلام ويقول لنا كلام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد مفورين دمه ولا يقدر يرد على اسئلة الصحفيين ,,
,, جروا على المنطقه مصايب عظمى ,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ماتبحث عنه قطر من خلال مماطلتها
قطر كالغريق الذي يبحث عن قشة لتنقذه فوجدها بالمبادرة الأمريكية المثيرة للجدل
امريكا لها رؤية خاصة بها للمشكلة تختلف عن معناة دول المقاطعة
عموما كل دول العالم وعلى رأسها الدول الكبرى حريصة على امن الخليج لأن سلامة الإقتصاد العالمي بالخليج يهم الجميع
نسأل الله استمرار الأمن والأمان لمنطقتنا ويكفينا شر الرافضة وما يضمرونه لنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله استمرار الأمن والأمان لمنطقتنا ويكفينا شر الرافضة وما يضمرونه لنا