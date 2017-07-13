تيلرسون يغادر قطر ويرفض تلقي أسئلة الصحفيين - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

غادر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، قطر اليوم الخميس، بعد جولة لحل الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر لكنه لم يعلق على ما إذا كانت الجولة أحرزت أى تقدم فى حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر، ورفض تيلرسون تلقى الأسئلة بعد اجتماع مع أمير قطر.

وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر لدى وداعه تيلرسون بمطار الدوحة إنه يأمل في رؤيته مرة أخرى في ظروف أفضل.

وغادر تيلرسون مدينة جدة أمس الأربعاء بعد محادثات مع وزراء من المملكة والبحرين والإمارات ومصر وهي الدول الأربع التي فرضت حظر سفر وعقوبات تجارية على قطر.