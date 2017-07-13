 فيديو.. ترك طفل رضيع في أحد مطاعم خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديو.. ترك طفل رضيع في أحد مطاعم خميس مشيط

فيديو.. ترك طفل رضيع في أحد مطاعم خميس مشيط
محمد بن طحيطح(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل رضيع ترك في احدى الجلسات باحدى مطاعم خميس مشيط .

وناشد مصور المقطع اهل الطفل بمراجعة ادارة المطعم لاستلام الطفل .

كما عبر جميع المتابعين في صفحات التواصل للمقطع بالاستنكار من هذا الامر وماهي اسباب ترك الطفل واين قلب الوالدين اللذان استطاعى ترك الطفل مناشدين بالبحث عن والديه ومحاسبتهما لفعلتهما .

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة

يمكن محذوف الله يكفي الشر

[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة

الله اعلم

[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 12 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 3725 ] نشر منذ 10 ساعات

الله اعلم وش قصته بس ان شاء الله المسؤولين ما يقصرون معه

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 8 ساعات

تهقون احد ينسى رضيع ؟؟؟؟؟؟؟

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