فيديو.. ترك طفل رضيع في أحد مطاعم خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو.. ترك طفل رضيع في أحد مطاعم خميس مشيط
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل رضيع ترك في احدى الجلسات باحدى مطاعم خميس مشيط .
وناشد مصور المقطع اهل الطفل بمراجعة ادارة المطعم لاستلام الطفل .
كما عبر جميع المتابعين في صفحات التواصل للمقطع بالاستنكار من هذا الامر وماهي اسباب ترك الطفل واين قلب الوالدين اللذان استطاعى ترك الطفل مناشدين بالبحث عن والديه ومحاسبتهما لفعلتهما .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 13 ساعة
قلب الوالدين مشغول مع السناب والواتس
يعني غير موجوده فالخدمة حاليآ
الرجاء إعادة المحاولة في وقت لاحق🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة
يمكن محذوف الله يكفي الشر
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9963 ] نشر منذ 13 ساعة
لاتعليق!!
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة
الله اعلم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 12 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3725 ] نشر منذ 10 ساعات
الله اعلم وش قصته بس ان شاء الله المسؤولين ما يقصرون معه
حقاني[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 8 ساعات
تهقون احد ينسى رضيع ؟؟؟؟؟؟؟