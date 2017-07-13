فيديو.. ترك طفل رضيع في أحد مطاعم خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل رضيع ترك في احدى الجلسات باحدى مطاعم خميس مشيط .

وناشد مصور المقطع اهل الطفل بمراجعة ادارة المطعم لاستلام الطفل .

كما عبر جميع المتابعين في صفحات التواصل للمقطع بالاستنكار من هذا الامر وماهي اسباب ترك الطفل واين قلب الوالدين اللذان استطاعى ترك الطفل مناشدين بالبحث عن والديه ومحاسبتهما لفعلتهما .