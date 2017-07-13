خلفان: نقل قطر لحشود عسكرية على الحدود تصعيد خطير - صحيفة صدى الالكترونية

خلفان: نقل قطر لحشود عسكرية على الحدود تصعيد خطير
قال نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان،اليوم الخميس،أن سلم التأزم بين الدول ٨ درجات، قطر اوصلت الأزمة مع دول الجوار الى المستوى السادس، بعد دعمها لنشاطات تخريببة ضد الدول المستهدفة
وأضاف خلفان في تغريدة على حسابه عبر تويتر أنه يلاحظ من خلال قياس التأزم بين الدول أن قطر تتعمد التصعيد.
وتابع انه إذا نقلت قطر حشود عسكرية على الحدود تكون قد صعدت الى المستوى السابع وقبل النهائي، للحظة انفجار الأزمة وتحولها الى كارثة.
واعتبر الفريق خلفان أن الرئيس التركيرجب طيب أردوغان يحث قطر على التصعيد من خلال خطابات التاييد.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17289 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحليلك يعم ضاحي
مشغلينك الربع
لاليلك ليل ولانهارك نهار😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح كلامك ..
,, الله يهديهم والا يهدهم عن آخرهم ,,
ابو عابد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
يمدحون الصمت ويقال انه افضل من البربره بكثير بالذات في مثل هذه المواقف . ورب كلمة اوقدت حرب
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 1 ساعة
كلمة لو تفتح عمل الشيطان
زائر[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله ما اشتعلت الأزمة ولا تصاعدت إلا لما أمثالك من الرويبضات يتحدثون في عظائم الأمور .
abdul[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 17 دقيقة
تركتَ حراسة البارات والنوادي الليلية لمين يا سي خلفان؟ كنتَ فالح فيها واترك الصحافة والسياسة لاهلها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 13 دقيقة
فتح على نفسه باب
رحت فيها يا خلفان
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 13 دقيقة
ماقلنالك لو تفتح عمل الشيطان
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9955 ] نشر منذ 7 دقائق
زي ماحنا نكتب الي نبيه ونعلق وننتقد. هو بعد يعلق وينتقد والمصيبه ماقال شي غلط كلو واقعي فعلا قطر تبي التصعيد والدليل رفضها للشروط السعوديه وش الغريب في كلامه يابشر اي نعم ماني هاضمه بس محلل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7497 ] نشر منذ 6 دقائق
ليه منتب هاضمه