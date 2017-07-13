خلفان: نقل قطر لحشود عسكرية على الحدود تصعيد خطير - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قال نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان،اليوم الخميس،أن سلم التأزم بين الدول ٨ درجات، قطر اوصلت الأزمة مع دول الجوار الى المستوى السادس، بعد دعمها لنشاطات تخريببة ضد الدول المستهدفة

وأضاف خلفان في تغريدة على حسابه عبر تويتر أنه يلاحظ من خلال قياس التأزم بين الدول أن قطر تتعمد التصعيد.

وتابع انه إذا نقلت قطر حشود عسكرية على الحدود تكون قد صعدت الى المستوى السابع وقبل النهائي، للحظة انفجار الأزمة وتحولها الى كارثة.

واعتبر الفريق خلفان أن الرئيس التركيرجب طيب أردوغان يحث قطر على التصعيد من خلال خطابات التاييد.