خلف المشعان يقدم أسمى أيات الشكر لسمو ولي العهد بعد انهاء موضوع جنسيته - صحيفة صدى الالكترونية

خلف المشعان يقدم أسمى أيات الشكر لسمو ولي العهد بعد انهاء موضوع جنسيته
قال الشاعر خلف المشعان أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهى معاملته هو وأبنائه.
وقدم المشعان شكره وتقديره لولي العهد على توجيهه , مؤكداً أن هذا الأمر ليس بمستغرب على ولاة أمر هذه البلاد
و قال المشعان مغرداً: اللهم لك الحمد والشكر صدر توجيه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بانهاء معاملتي انا وابنائي
حفظك الله ياسيدي وامد في عمرك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يعين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 20 دقيقة
الف مبروك
وتستاهل كل خير معروفه غيرتك ومدحك في قصايدك في الوطن
الله يوفق اميرنا المحبوب محمد بن سلمان
سالم[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 11 دقيقة
شكرًا ولي العهد
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 1 دقيقة
موفق ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 1 دقيقة
ولاة امرنا فيهم خير كبير