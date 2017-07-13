خلف المشعان يقدم أسمى أيات الشكر لسمو ولي العهد بعد انهاء موضوع جنسيته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الشاعر خلف المشعان أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهى معاملته هو وأبنائه.

وقدم المشعان شكره وتقديره لولي العهد على توجيهه , مؤكداً أن هذا الأمر ليس بمستغرب على ولاة أمر هذه البلاد

و قال المشعان مغرداً: اللهم لك الحمد والشكر صدر توجيه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بانهاء معاملتي انا وابنائي

حفظك الله ياسيدي وامد في عمرك.