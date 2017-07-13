الحبلة.. الصعود إلى قمم الجبال متعة وأحلام بهية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

‏⁧‫” الحبلة‬⁩ متنفس ساحر حيث الصعود إلى قمم الجبال متعة وأحلام بهية ” ، هكذا يبدو المنتزه الساحر في لقطة جوية ضمن مشروع ⁦‪مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير لتوثيق معالم ⁧‫ أبها عاصمة السياحة العربية‬⁩ بعدسة الفنان الفوتوغرافي أحمد حاضر .

منتزة الحبلة يبعد 50 كلم عن مدينة أبها، ويمكن الوصول إليه عبر طريق معبد مملوء بالمناظر الطبيعية على طول الطريق، التي ستأخذك في جمال قلما تراه في غيرها، هذا وإن زرت المكان في أجواء ممطرة فإنك ستعيش لحظات من عمرك لن تنساها مع من يصحبك إلى الحلبة. ويقع جزء من المنتزه في هوة سحيقة، تتراوح ما بين 170-300م، وكان يسكنها أناس وسيلتهم للانتقال هي الحبـال، وقد تم نقلهـم منذ زمن إلى قرية الملك فيصل التي أعدت لهم مع جميع المرافق والخدمات اللازمة.

ومنطقة الحبلة من أهم مناطق الجذب السياحي لما تتميز به من قطوع عمودية طويلة في الجبال، وعلى ارتفاع يزيد عن 2000م فوق سطح البحر، وإمكانية الرؤية من أعلى القطع إلى قرية الحبلة القديمة، كما يتميز المنتزه السياحي بروعة الأجواء بعد هطول الأمطار عليه التي ساعدت في جذب أنظار السياح لإعطاء أجمل المواقع للتخييم وساعد في ذلك أيضا وجود الباعة المختلفة بضائعهم.