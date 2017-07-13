أم يزيد خسرت الأسهم فأستثمرت في العطور في مهرجان التسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

لم يقف حاجز العمر ومرارة خسارة سوق الأسهم في 2006م أمام أم يزيد في بدء مرحلة جديدة من حياتها و أختارت أن تجعل هوايتها في تركيب العطور مصدر دخل لها تطمح به ان تصل العالمية .

وفي جناح ممتد بمهرجان أبها للتسوق يرعاه البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” .

اتخذت أم يزيد زاوية من الجناح تقدم منها مجموعة من الروائح العطرية المبتكرة والمركزة وفق المزاج المحلي مؤكدة أنها قررت المشاركة للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت قبولا كبيرا من الزائرات على وجه الخصوص .

و أوضحت أم يزيد أنها بدأت العمل بعد تعرضها لخسارة في سوق الاسهم جعلتها تفكر في مصدر دخل وفق مهاراتها لتختار مجال العطور حيث كانت تسوقها للمعارف وبعد نجاحها حولت العمل للإحتراف حيث أصبحت منتجاتها تغلف في عبوات فاخرة مع اكياس تناسب الهدايا .