تيريزا ماي : سأظل في منصبي لأغير حياة الناس للأفضل - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، الإفصاح عن الفترة التي تعتزم أن تبقى فيها في السلطة، بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ” مازلت أرى الكثير الذي نحتاج لعمله وأنا كرئيسة للوزراء أريد أن أستمر في هذا العمل الذي يغير حياة الناس إلى الأحسن ” .