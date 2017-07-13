 تيريزا ماي : سأظل في منصبي لأغير حياة الناس للأفضل - صحيفة صدى الالكترونية

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تيريزا ماي : سأظل في منصبي لأغير حياة الناس للأفضل

تيريزا ماي : سأظل في منصبي لأغير حياة الناس للأفضل
لندن(صدى):

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، الإفصاح عن الفترة التي تعتزم أن تبقى فيها في السلطة، بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ” مازلت أرى الكثير الذي نحتاج لعمله وأنا كرئيسة للوزراء أريد أن أستمر في هذا العمل الذي يغير حياة الناس إلى الأحسن ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5149 ] نشر منذ 2 ساعتين

سأظل في منصبي لأغير حياة الناس للأفضل🤔

أرفقي ع عمرك وأنتبهي لصحتك ولا تشتحنين [ الحمار/ة ] يبقى حمار/ة

[ عدد التعليقات: 7494 ] نشر منذ 2 ساعتين

وجه الفقمه مايجي منه ولا لقمه

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