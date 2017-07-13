بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها في سياقة السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشرت الفنانة اسيل عٌمران ، مقطع فيديو على تطبيق سناب شات ، وه برفقه صديقها بالسيارة .

حيث ظهرت اسيل برفقة صديقها داخل السيارة التي يسوقها صديقها ودخلت معه فقي تحدي انها تسوق افضل منه .