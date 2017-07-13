بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها في سياقة السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 13 ساعة 1٬545 7 فن وثقافة بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها في سياقة السيارة نايف السالم(صدى): نشرت الفنانة اسيل عٌمران ، مقطع فيديو على تطبيق سناب شات ، وه برفقه صديقها بالسيارة . حيث ظهرت اسيل برفقة صديقها داخل السيارة التي يسوقها صديقها ودخلت معه فقي تحدي انها تسوق افضل منه . الوسوم:أسيل عمران, سيارة, صديق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة
لعنبى ذا الوجه يا وجه الفاره
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة
اجل مع صديقها فوه عليكم يا اخوانها وابوها
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 13 ساعة
صديقها هااااه
هيا انتبهي لاينقلب عليك
ويعدم لك الشنطة😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههه
ناس فأهمه الحرية غلط[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 ساعات
ماعندها رجال يحكموها
كل يوم مع صديق😅😅😅
حقاني[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 8 ساعات
وش ذا الصياعة لجين واختها .. اعوذ بالله من الخبث والخبائث
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 7 ساعات
🤣😂