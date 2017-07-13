 بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها في سياقة السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها في سياقة السيارة

بالفيديو.. أسيل عمران تتحدى صديقها في سياقة السيارة
نايف السالم(صدى):

نشرت الفنانة اسيل عٌمران ، مقطع فيديو على تطبيق سناب شات ، وه برفقه صديقها بالسيارة .

حيث ظهرت اسيل برفقة صديقها داخل السيارة التي يسوقها صديقها ودخلت معه فقي تحدي انها تسوق افضل منه .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة

لعنبى ذا الوجه يا وجه الفاره

[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 13 ساعة

اجل مع صديقها فوه عليكم يا اخوانها وابوها

[ عدد التعليقات: 7602 ] نشر منذ 12 ساعة

هههههه

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 8 ساعات

وش ذا الصياعة لجين واختها .. اعوذ بالله من الخبث والخبائث

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