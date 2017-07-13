تصاعد العداء بين الطيران الأميركية والخطوط القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

تصاعد العداء بين الطيران الأميركية والخطوط القطرية
تصاعد العداء بين شركات الطيران الأميركية والخطوط الجوية القطرية بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر، سببت موجة سخط واستياء شديدين.
وسخرت شركة ” أميركان إيرلاينز ” من اهتمام شركة الخطوط الجوية القطرية بشراء 10% من أسهمها وأن اعمار مضيفاته ماتتجاوز 26 سنة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29423 ] نشر منذ 2 ساعتين
بألف قباس ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش قباس
alfahd42[ عدد التعليقات: 7495 ] نشر منذ 2 ساعتين
تبيهم يقبسون في بعض