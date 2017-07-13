تصاعد العداء بين الطيران الأميركية والخطوط القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تصاعد العداء بين شركات الطيران الأميركية والخطوط الجوية القطرية بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر، سببت موجة سخط واستياء شديدين.

وسخرت شركة ” أميركان إيرلاينز ” من اهتمام شركة الخطوط الجوية القطرية بشراء 10% من أسهمها وأن اعمار مضيفاته ماتتجاوز 26 سنة .