رئيس شركة " سناب شات " يرفض عرض بـ 3 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفض الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق ” سناب شات ” ، ” إيفان شبيغل ” عرض استحواذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من قبل مؤسس ” فيسبوك ” ” مارك زوكربيرج ” بسبب تقارير صدرت عام 2013.

وانخفض سهم ” سناب إنك ” هذا الأسبوع بشكل حاد إلى ما دون سعر الاكتتاب الذي بلغ 17 دولارًا، بعدما خفض بنك ” مورجان ستانلي ” توقعاته بشأن سهم الشركة في ظل تزايد المنافسة التي يشكلها تطبيق ” إنستجرام ” المملوك لـ ” فيسبوك ” .

وجاء قرار ” مورجان ستانلي ” بعد يوم واحد من تقديم ” إنستجرام ” خاصية جديدة لإضافة المزيد من الرموز المرحة أثناء التقاط الصور، في أحدث تقليد من التطبيق التابع لـ ” فيسبوك ” لخصائص وأدوات ” سناب شات ” الشهيرة.

ومنذ رفض ” شبيغل ” عرض ” زوكربيرج ” تحول تطبيق ” إنستجرام ” لمشاركة الصور، والذي استحوذت عليه ” فيسبوك ” مقابل مليار دولار فقط عام 2012، إلى أحد العوامل الرئيسية لتدمير ” سناب شات ” بحسب تقرير لـ ” سي إن بي سي ” .