ظهور النمر المقنع في إسطنبول - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ظهر محور ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالعزيز الجبرين في تدريبات فريقه مساء أمس، التي أقيمت في منتجع فنربخشة بضواحي إسطنبول التركية مرتدياً قناعاً أسود قد صمم خصيصاً له وذلك بسبب عملية قد أجراها في أنفه قبل مدة طويلة بعد حادث مروري.

وكان القناع محط أنظار اللاعبين الذين مازحوا زميلهم وأطلقوا عليه ” النمر المقنع ” ، وكان الفريق قد واصل تدريباته حيث اكتفى الجهاز الفني بتدريب مسائي مكثف بدأ باجتماع للمدرب ريكاردو غوميز مع اللاعبين تلى ذلك جري حول الملعب طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية التي تعتمد في جانب منها على التمريرات البينية من لمسة واحدة.

وتم قسم اللاعبين لأربع مجموعات، مجموعتان تلعب مناورة كروية على نصف الملعب تعتمد على اللعب من لمستين والتحرك بدون كرة في حين تؤدي المجموعتان الثالثة والرابعة تدريبات تكتيكية بالكرات العرضية وبالتسديد المباشر.

وتتبادل المجموعات الأربع الادوار فيما بينها وفي ختام التدريب طالب اللاعبون بالجري على طول الملعب لمدة نصف ساعة وبسرعات متدرجة مع قياسات لمعدلات اللياقة لهم ، وكان الدوليون قد شاركوا في التدريبات الجماعية للمرة الأولى أمس بعد اكتفائهم خلال اليومين الماضيين بتدريبات لياقية.