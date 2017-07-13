طيران ناس يعود للبنان مجددًا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهدت شركة طيران ناس الناقل الوطني السعودي، نجاحات متتالية بعد العودة إلى الأسواق اللبنانية، وبيع تذاكـر سفر بين الرياض والعاصمة اللبنانية بيروت ـ ذهاب وعودة ـ ابتداءً من 10 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ طيـران ناس، بتسيير 4 رحلات أسبوعية تربط بين كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار رفيق الحريري في بيروت.

يأتي ذلك فيما حقق تطبيق طيران ناس على الأجهزة الذكية ” الآيفون والأندرويد ” لخدمات الطيران مليون عملية تنزيل من قبل المستخدمين، ويوفر التطبيق العديد من الميزات مثل إجراء الحجوزات تعديل وإلغاء الحجوزات، استخدام نقاط ناسمايلز، إصدار بطاقة صعود الطائرة والعديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها التطبيق والعروض الترويجية الخاصة فقط بالتطبيق.